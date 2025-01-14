15 tatil, diğer adıyla sömestr tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir dönemin ardından öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme fırsatı sunacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve 20 Ocak resmi tatil mi? Bu soruların yanıtları, öğrenciler ve aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, planlanan takvime göre Ocak ayı sonunda sona erecek. Bu yıl 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Tatilin bitiş tarihi ise 2 Şubat 2025 olarak belirlendi. Öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.