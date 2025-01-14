15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi?
2025 yılı için öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorusu oldu. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzereyken, 15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı.
15 tatil, diğer adıyla sömestr tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir dönemin ardından öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme fırsatı sunacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve 20 Ocak resmi tatil mi? Bu soruların yanıtları, öğrenciler ve aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Detaylar haberimizde...