Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım

15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi?

15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı için öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorusu oldu. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzereyken, 15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı.

15 tatil, diğer adıyla sömestr tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir dönemin ardından öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme fırsatı sunacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve 20 Ocak resmi tatil mi? Bu soruların yanıtları, öğrenciler ve aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, planlanan takvime göre Ocak ayı sonunda sona erecek. Bu yıl 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek.

15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi?

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Tatilin bitiş tarihi ise 2 Şubat 2025 olarak belirlendi. Öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
img

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri

Çocuk parası kimlere verilecek, 2 çocuğa, 3.çocuğa kaç TL aylık verilecek? 15 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.