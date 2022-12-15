Birçok veli ve öğrenci tarafından heyecanla beklenmekte olan 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor bu nedenle 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman hangi gün bitiyor? Soruları araştırılıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren birçok vatandaş tarafından 15 tatil hakkındaki detaylar merak ediliyordu ve nedenle 15 tatil ne zaman başlıyor? Sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise 15 tatil ne zaman hangi gün bitiyor? Sorusu oluyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatiline 23 Ocak tarihinde başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; yarıyıl tatil 3 Şubat tarihinde son bulacak.

ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.