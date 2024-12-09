Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

15 tatil ne zaman 2025?

15 tatil ne zaman 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında 15 tatilin başlama tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler ve aileler, planlarını yapabilmek için tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 15 tatil 2025 yılı için Ocak ayının ikinci yarısında başlayacak. Tatil planları yapmak isteyen aileler, "2025 sömestir tatili hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

2025 yılında 15 tatil yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? Öğrenciler ve veliler, yoğun bir eğitim-öğretim dönemi sonrası dinlenme planları yapmak için "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sömestr tatili tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN 2025?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

15 tatil ne zaman 2025?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
img

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.