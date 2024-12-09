2025 yılında 15 tatil yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? Öğrenciler ve veliler, yoğun bir eğitim-öğretim dönemi sonrası dinlenme planları yapmak için "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sömestr tatili tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN 2025?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.