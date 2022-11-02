Birçok öğrenci ve veli tarafından heyecanla beklenmekte olan sömestr tatili birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve gün içerisinde 15 Tatil ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok farklı şekilde araştırılıyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilecek olan 15 tatil ne zaman? Sorusu sene içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Tatil ne zaman? 2023 Yılı 15 tatil hangi tarihte, ne zaman?

15 Tatil ne zaman? Sorusu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte birçok kez araştırıldı ve araştırılmaya devam ediyor. Bu haberimizde birçok öğrencinin ve velinin gündeminde yer almakta olan 2023 Yılı 15 tatil hangi tarihte, ne zaman? Sorularını yanıtladık. Peki, 15 Tatil ne zaman? 2023 Yılı 15 tatil hangi tarihte, ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14 – 18 Kasım 2022'de yapılacak. İkinci ara tatil ise 17 – 20 Nisan 2023'te yapılması planlanıyor.