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15 Tatil ne zaman? 2023 Sömestr ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte yapılacak?

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15 Tatil ne zaman? 2023 Sömestr ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte yapılacak?

Okulların açılmasının ardından birçok öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başladı. Yeni eğitim dönemine başlanmasının ardından öğrenciler ve veliler 15 Tatil ne zaman? Sorusunu merak etmeye başladı. Peki, 15 Tatil ne zaman? 2023 Sömestr ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte yapılacak?

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15 Tatil ne zaman? ve 2023 Sömestr ne zaman? Soruları, yeni eğitim-öğretim döneminde en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. 2022-2023 yılı eğitim-öğretim takviminin yayınlanmasının ardından 15 tatil yani sömestr tarihi belli oldu. Peki, 15 Tatil ne zaman? 2023 Sömestr ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre 15 tatil, yani diğer adıyla sömestr tatili, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 2023 yılında gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tatil Gündem Eğitim Haberler

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