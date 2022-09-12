Okullar bugün yani 12 Eylül'de açıldı. Milyonlar öğrenci ilk okul zilinin ardından derslerini almaya başladılar. Peki, 15 tatil ne zaman 2022? Yarıyıl tatili ne zaman 2023?

15 tatil ne zaman 2022? Okullar bugün yani 12 Eylül'de açıldı. Milyonlar öğrenci ilk okul zilinin ardından derslerini almaya başladılar. Peki, 15 tatil ne zaman 2022? Yarıyıl tatili ne zaman 2023? İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.