Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 15 tatilin 1 aya çıkacağı iddiaları gündem olmuştu. Konu hakkında resmi açıklama gelmese de MEB'in resmi takviminde yer alan bilgilere göre bu iddialar yanlış. Peki, 15 tatil 1 aya mı çıktı? 2023 yarıyıl tatili 30 gün mü olacak, 15 gün mü? Bu yıl 15 tatil 30 gün mü sürecek? İşte detaylar...

15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil süresi 30 güne mi yükselecek? 15 tatil 1 ay olur mu? 15 tatil 1 aya çıkacak iddiası doğru mu? 15 tatil 1 aya mı çıktı? 2023 yarıyıl tatili 30 gün mü olacak, 15 gün mü? Bu yıl 15 tatil 30 gün mü sürecek? Ayrıntılar sizlerle...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Karneler 20 Ocak 2023 Cuma günü verilecek. MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arası yapılacak. Okulların 1. dönem karne günü 20 Ocak Cuma olarak. 15 tatilin ardından okullar 6 Şubat 2023 'te açılacak.

15 TATİL 1 AYA MI ÇIKTI?

15 tatil 2023 yılında yani bu yıl toplam 16 gün sürecek. Sosyal medayada 1 aya çıkacağına dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü MEB'in resmi takvimine göre bu yıl 15 tatil 20 Ocak-6 Şubat tarihleri arasındadır. Haliyle 20 Ocak ve 6 Şubat arasında toplam 16 gün bulunuyor. Bu bakımdan bu yıl sömestr tatili 30 gün değil 16 gün sürecektir. Aslında 17 oluyor çünkü Ocak ayı 31 gün çekiyor.