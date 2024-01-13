15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak?

15 tatil 1 ay mı olacak? Sorusu, gündeme gelmekte olan iddiaların ardından araştırma konusu oluyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar ne zaman açılıyor ve ne zaman kapandığı gündeme geliyor. Milli Eğitim Peki, 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bakanlığı tarafından 15 tatil 1 ay olacak mı iddialarına yapılan açıklamalar ve takvim araştırılıyor.

15 TATİL 1 AY MI OLACAK?

5 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 8-12 Nisan tarihleri arasında bir haftalık bir eğitim öğretime arası sunacak. Bu ara tatil, ikinci dönemin içerisinde yer alacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecektir.