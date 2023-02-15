15 Şubat Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Hatay merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

HATAY DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.

HATAY DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeye göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Bilimsel verilerin ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ'miz tarafından başlatılmıştır.

HATAY TAHLİYE ALANI

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı