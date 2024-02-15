15 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Şubat Cuma Hutbesi!
Diyanet 15 Şubat Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 15 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 15 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 15 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!