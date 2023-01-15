15 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Ocak 2023 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
02:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı
14:00 Survivor Panorama
18:00 Recep İvedik 6
20:00 Survivor 2023
Kaynak: InterSinema.com / TV