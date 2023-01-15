15 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 15 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 03:00 Milan - Torino 04:45 Spor Artı 05:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 06:20 İspanya La Liga Özetler 06:50 İtalya Seri A Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Spor Toto Süper Lig Goller 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Belçika Pro Lig Özetler 09:40 İskoçya Premiership Özetler 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:50 İspanya La Liga Goller 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Hollanda Eredivisie Özetler 13:50 İtalya Seri A Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:55 Fiorentina - Sampdoria 22:00 Spor Akşamı 22:55 Roma - Genoa Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Aktüel Spor Trt TV Haberler

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