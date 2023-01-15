15 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:30 Gamer
03:30 Ankaragücü - Y. Kayserispor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 B. Giresunspor - HK Ümraniyespor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Diyarbakırspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Trabzonspor - Adanaspor
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Kayserispor - Sivasspor
15:00 Trabzonspor - Başakşehir
15:30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - Galatasaray
18:00 beINSPIRED
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası