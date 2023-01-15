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15 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:30 Gamer

03:30 Ankaragücü - Y. Kayserispor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 B. Giresunspor - HK Ümraniyespor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Diyarbakırspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Trabzonspor - Adanaspor

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Kayserispor - Sivasspor

15:00 Trabzonspor - Başakşehir

15:30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Fenerbahçe - Galatasaray

18:00 beINSPIRED

19:00 Taraftar

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 Süper Lig Haftanın Golleri

22:45 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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