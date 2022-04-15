15 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları

15 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor All Star yayınlandığı her yeni bölüm sayesinde gündeme geliyor. Seyircinin yoğun ilgiyle izlediği Survivor yarışması bu sezon yokluk adası kuralı damgayı vurdu. Eleme adaylarının 24 saati yalnız geçireceği ve sadece iki kamera ile gözlemlendikleri yokluk adası, yarışmacıları zorluyor. Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor kim elendi? 15 Nisan Survivor kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

15 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star yarışmasında 15 Nisan Cuma günü dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. Ekranlara damga vuran Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oluyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemektedir. Eleme adayı henüz belli olmadı.