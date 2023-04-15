15 Nisan 2023 Tv 2 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Nisan 2023 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:00 Adını Feriha Koydum
03:30 Arka Sokaklar
04:45 Kanıt
06:00 Yaralı Kuşlar
07:00 Elveda Derken
09:30 Geniş Aile
11:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:30 Rehber
14:00 Çok Gezenti
15:00 Küçük Ağa
17:15 Çocuklar Duymasın
20:00 Kelime Oyunu
21:15 Vatanım Sensin
23:45 Şimdi Aşk