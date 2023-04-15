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15 Nisan 2023 Show Yayın Akışı

15 Nisan 2023 Show Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Nisan 2023 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

05:15 Bir Şansım Olsa

06:30 Tarkan Gümüş Eyer

08:15 Karaoğlan Geliyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

Kaynak: InterSinema.com / TV

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