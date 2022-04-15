15 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı
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15 Nisan 2022 Cuma günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:25 Hava Durumu
02:30 Yakın Plan (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:30 Yakın Plan (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:30 Yakın Plan (Tekrar)
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:35 Dünyanın Haberi (Tekrar)
05:55 Hava Durumu
06:00 Haber Bülteni
06:50 Paranın Nabzı
06:55 Hava Durumu
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Geri Sayım
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Merkezi
10:40 Paranın Nabzı
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Merkezi
11:40 Piyasa Ekranı
11:45 Spor
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Merkezi
12:20 Piyasa Ekranı
12:40 Paranın Nabzı
12:45 Spor
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Bülteni
13:50 Piyasa Ekranı
13:55 G.Abur Hava Durumu
14:00 Öğle Bülteni
14:15 Piyasa Ekranı
14:20 Spor
14:30 Finans Kafe
14:50 Paranın Nabzı
14:55 Hava Durumu
15:00 Öğle Bülteni
15:15 Paranın Nabzı
15:20 Spor
15:30 Sektör Emlak
15:55 Hava Durumu
16:00 Günün İçinden
16:40 Paranın Nabzı
16:45 Spor
16:55 Hava Durumu
17:00 Günün İçinden
17:30 Paranın Nabzı
17:35 Gece Gündüz
17:55 Hava Durumu
18:00 Günün İçinden
18:40 Piyasa Ekranı
18:45 Spor
18:55 Hava Durumu
19:00 Akşam Haberleri
19:45 Piyasa Ekranı
19:50 Ana Haber Özet
19:55 G.Abur Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:50 Piyasa Ekranı
20:55 Hava Durumu
21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport
21:55 Hava Durumu
22:00 Hayatın Senin Elinde
22:55 Hava Durumu
23:00 Bugün Yarın
23:50 Paranın Nabzı
23:55 G.Abur Hava Durumu