15 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Nisan 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Rizespor - İH Konyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 V. Karagümrük - Kasımpaşa
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Bursaspor - Sivasspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 A.Alanyaspor - FTA Antalyaspor
15:00 Galatasaray - ÖK Y.Malatyaspor
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 İstatistik Bankası
18:30 Süper Hikayem
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Trabzonspor - V. Karagümrük
22:30 beIN Süper Lig