Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Seçime az bir zaman kala arama motorlarında 15 Mayıs üniversiteler tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs okul var mı, yok mu? soruları aratılıyor.

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15 Mayıs üniversiteler tatil mi?sorusu son günlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olduğunu açıkladı. Arama motorlarında ise 15 Mayıs üniversiteler tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aranıyor.

15 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK tarafından 15 Mayıs günü üniversitelerin tatil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."