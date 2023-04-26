15 Mayıs tatil mi? 2023 seçiminden sonraki gün okullar tatil mi, ders var mı?

14 Mayıs 2023 günü yeni Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri için oy kullanılacak. Okullarda oy kullanılacak olması nedeniyle 15 Mayıs tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi, ders var mı? sorularına yanıt arandı. Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. İşte, detaylar...

15 Mayıs tatil mi 2023, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seçimlere günler kala vatandaşlar seçimle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. 2023 tarihinde yapılan 14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde birçok okul ve sınıfta kurulan sandıklarda 60.697.843 seçmen oy kullanacak. Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 15 Mayıs tatil mi 2023? soruları da pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi, ders var mı?

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum."

Açıklamanın ardından tarihi netleşen 2023 seçimleri, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda halk oylarını kullanacak. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 2019 yılında 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Ancak MEB'den resmi bir açıklama gelmedi.

KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacakların sayısını açıkladı.YSK Başkanı Yener, "Yurt içindeki seçmen sayısı 6 0.697.843 olup bunun 30 milyona yakınını kadın seçmen oluşturuyor. 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde ilk kez oy kullanılacak seçmen sayısı 4.904.672." dedi.

BİR SANDIKTA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Tüm ülkede kurulacak sandık sayısının 200 bini aşacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde sandık sayısı 194 bin idi.

SEÇİM İKİNCİ TURA NASIL KALIRSA NE ZAMAN OLACAK?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilir.

Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hâllerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.