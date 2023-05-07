15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi olacak?
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4 Mayıs seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor ve araştırılıyorken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan bir açıklama ile birlikte 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü okulların tatil olmasına dair açıklamalarda bulundu. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi olacak?
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" açıklamasını yaptı.
"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Engelli öğretmen atamalarına ilişkin Özer, "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.