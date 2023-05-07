15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi olacak?

4 Mayıs seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor ve araştırılıyorken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan bir açıklama ile birlikte 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi olacak?