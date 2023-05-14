4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken vatandaşlar tarafından 15 Mayıs'ta borsa açık mı? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs'ta borsa açık mı? 15 Mayıs'ta borsa açık olacak mı? Seçimden sonra borsa İstanbul açık mı?

15 Mayıs'ta borsa açık mı? Sorusu, Borsa'da işlem yapmayı düşünen birçok kişi tarafından araştırılıyor ve bu nedenle 15 Mayıs'ta borsa açık mı? Sorusu gündemdeki yerini gün içerisinde de koruyor. Vatandaşlar seçim sonuçlarını heyecanla beklemeye devam ederken 15 Mayıs'ta borsa açık mı? Sorusu da sıklıkla araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs'ta borsa açık mı? 15 Mayıs'ta borsa açık olacak mı? Seçimden sonra borsa İstanbul açık mı?

15 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

15 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle borsa açık olacak. Borsa İstanbul, bankaları, işletmeler resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde devam edecek.

MEB YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."