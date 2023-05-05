"15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 15 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00'a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek.

Ancak 15 Mayısile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.