Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek. Ertesi güne işlemlerin sarkma ihtimaline karşı vatandaşlar 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi gbi konuları araştırdı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mitinginde atılan slogana tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mitinginde atılan slogana tepki
Erdoğan '11 lira 30 kuruş' dedi! Kılıçdaroğlu yaş çay alım fiyatının 15 TL olacağı vaadinde bulunduErdoğan "11 lira 30 kuruş" dedi! Kılıçdaroğlu yaş çay alım fiyatının 15 TL olacağı vaadinde bulundu

"15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 15 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonra okullar tatil mi?

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00'a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek.

Ancak 15 Mayısile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title