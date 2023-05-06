14 Mayıs 2023 günü yeni Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri için oy kullanılacak. Okullarda oy kullanılacak olması nedeniyle Seçim sonrası okullar tatil mi? Sorusu, büyük bir merak uyandırıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi günü okul açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs okulalar tatil olacak mı?

Seçimlere günler kala vatandaşlar seçimle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. 2023 tarihinde yapılan 14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde birçok okul ve sınıfta kurulan sandıklarda 60.697.843 seçmen oy kullanacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Seçim sonrası okullar tatil mi? Sorusu da konuya ilişkin olarak merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi günü okul açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs okulalar tatil olacak mı?

15 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

Tarihi netleşen 2023 seçimleri, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda halk oylarını kullanacak. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 2019 yılında 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Ancak MEB'den resmi bir açıklama gelmedi.