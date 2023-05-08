Seçim sonrası okul tatil olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okul kaç gün tatil edilecek araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Seçim sonrası okul tatil olacak mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in açıklamasının ardından 15 Mayıs günü tatil olacak mı merak konusu oldu. Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Seçim sonrası okul tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek, öğretmenler idari izinli sayılacak. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin Özer, "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.