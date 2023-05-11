Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olduğu hakkında açıklama yaptı. Seçime az bir zaman kala arama motorlarında 15 Mayıs memurlara tatil mi? Seçimden sonra memurlara tatil olacak mı? 15 Mayıs resmi tatil mi? soruları aratılıyor.

15 Mayıs memurlaratatil mi? sorusu son günlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında ise 15 Mayıs memurlara tatil mi? Seçimden sonra memurlara tatil olacak mı? 15 Mayıs resmi tatil mi? sorularına yanıt aranıyor.

15 MAYIS MEMURLARA TATİL Mİ?

15 Mayıs günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle iş yerlerinde çalışma devam edecek. 15 Mayıs'ın tatil olmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

15 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."