15 Mayıs 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Merhamet

06:00 Ihlamurlar Altında

07:45 Tatlı İntikam

10:00 İş Dünyası

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:30 Rehber

14:00 Çok Gezenti

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt

InterSinema.com / TV