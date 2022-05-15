15 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

15 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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15 Mayıs 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Köpek Balığı İstilası 3
02:00 Köpek Balığı İstilası 3
03:45 Müzik Arası
04:45 Yabancı Damat
06:45 Yumurcak Veda
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Sadakatsiz
16:15 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
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