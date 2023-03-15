15 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Gündem Haberleri
Başkent EDAŞ elektrik kesintisi! 15 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 15 Mart Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detaylar...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, 140 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, AKSARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2023 23:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, BADEMLİK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2023 23:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
UYANIŞ, 1115 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, BADEMLİK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2023 19:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞENLİK, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2023 20:38 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2023 23:16 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, DAĞDEVİREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, TAŞOCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, 83 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1193 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.