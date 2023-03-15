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15 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Mart 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 İstanbulspor - Dg Sivasspor

03:15 Süper Lig Haftanın Golleri

03:30 B. Giresunspor - V. Karagümrük

04:00 Maç Saati

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 Fta Antalyaspor-y. Kayserispor

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Galatasaray - Kasimpaşa

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

14:15 Konyaspor - Galatasaray

14:45 Alanyaspor - Fenerbahçe

15:00 Maç Saati

15:30 Sivasspor - Ankaragücü

16:00 M. Başakşehir - Beşiktaş

17:00 Maç Saati

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Bein 1. Lig

20:30 Sporun Mabetleri

21:00 Final

22:30 Süper Lig Haftanın Golleri

22:45 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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