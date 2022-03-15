15 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31779 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Mart Salı 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Mart Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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