15 Mart 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
15 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Ukrayna lideri Zelenski; Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti
- Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında
- Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişecek
- Baldızının 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi talimatına Rusya'dan yanıt: Stratejik vizyonu güçlendirecek
- Son Dakika: Sona eren 5. tur görüşmelerinden sonra Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
- Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor
- Rusya, resmen Avrupa Konseyi'nden ayrıldı
- ABD'den Rusya'nın yaptırımına yanıt: Moskova, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
- Çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma: 13 yaşında göstermiyordu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde! Destekleri madde madde sıraladı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
- EPDK Başkanı'yla polemik yaşayan EPGİS'ten yeni karar! Artık vatandaşın ne zamdan ne de indirimden haberi olacak
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Hiç uğraşmasınlar, o da Alex gibi
- Son Dakika: Uçuşu olanlar dikkat! THY, 4 ülkeye seferlerini iptal etti
- Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 115 kişi vefat etti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
- Çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şahısların soruşturması tamamlandı! Meslekleri şaşırttı
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: NATO'nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi
- Yeni adresini duyanlar hemen telefonuna sarıldı! Rıdvan Dilmen'e soru yağdırdılar
- Ukrayna'daki saldırılarda FOX News kameramanı hayatını kaybetti
- Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle imha etti! O anlar saniye saniye kamerada
- Eşini 12 defa bıçaklayan kocadan akılalmaz savunma: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
- Zelenski, desteğini arkasına aldığı Kanada meclisine seslendi! Tüm salon ayakta alkışladı
- Bir tarih silinecek! Manchester United'ın stadı yıkılıyor
- DEVA Partisi'nde üst düzey istifa şoku! Babacan'a yakın Birol Aydemir 'Başarı geleceğine inanmıyorum' diyerek görevi bıraktı
- Diego Rossi'den ayrılık sinyali! Vitor Pereira ile rakip olacak
- Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye misilleme! Başkan Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesine alındı
- Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında
- Melih Gökçek ve eşi koronavirüse yakalandı: Sevenlerimizden dua bekleriz
- NATO savaşa doğrudan müdahil olacak mı? Genel Sekreteri Stoltenberg'den yanıt: Gerekli desteği sağlıyoruz
- Başarısı olmayan Torrent, Fatih Terim'in koltuğunu nasıl aldı? Gerçekler gün gibi ortaya çıktı
- Düğünde geline gönderilen pasta olay çıkardı, bazı konuklar salonu terk etti
- Otomotiv devi, 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'de satışa çıkarıyor! İşte fiyatı
- Trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son hali sevenlerini üzdü
- Her gün okul önüne gelip kapıyı tekmeleyen kadın, öğrenci ve velileri tedirgin ediyor
- Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihin en büyük yatırımı' diyerek temelini attığı Buca Metrosu iptal edildi
- Tüm zamanların en golcüsü artık Henry değil! Benzema imkansız denilen rekoru kırdı
- Apartmanda ırkçı saldırı! Hakaretler yağdırdığı kadına art arda 125 yumruk attı
- Çinli bilim insanları, büyük bir başarı olarak dünyaya duyurdu: İki anneli, babasız fareler üretildi
- Suriyeliler ülkelerine gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara noktayı koydu
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Haberler.com - Genel