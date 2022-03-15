15 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 15 Mart Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 15Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 15 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

14 MART PAZARTESİ KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

14 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 404 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 133 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 38 bin 812 olurken toplam 319 bin 649 PCR testi yapıldı.

14 MART Pazartesi günü 319.649 kişiye test uygulanmıştır.

14 MART PAZARTESİ VAKA SAYISI KAÇTIR?

14 MART Pazartesi 24.404 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

14 MART PAZARTESİ KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

14 MART Pazartesi günü 133 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

14 MART PAZARTESİ KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

14 MART Pazartesi günü 38.812 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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