15 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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15 Mart Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Mart Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 15 Mart Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 15Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 15 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
15 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
14 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 404 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 133 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 38 bin 812 olurken toplam 319 bin 649 PCR testi yapıldı.
14 MART Pazartesi günü 319.649 kişiye test uygulanmıştır.
14 MART Pazartesi 24.404 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
14 MART Pazartesi günü 133 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
14 MART Pazartesi günü 38.812 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.