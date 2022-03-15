15 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Maç Saati

02:15 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

02:30 Maç Saati

04:15 Maç Saati

06:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Ankaragücü - Trabzonspor

14:00 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig: Ç. Rizespor - Trabzonspor

15:15 Arşiv Süper Lig: Fenerbahçe - İH Konyaspor

15:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Maç Saati

17:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

21:00 Arşiv Süper Lig: ÖK Y. Malatyaspor - Kasımpaşa

21:30 Arşiv Süper Lig: Göztepe - A. Alanyaspor

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası

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