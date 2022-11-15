15 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Kasım Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Kasım Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Kasım Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİ; İZMİR - ANKARA ASFALTI GÜNEYİNDE KALAN KISMININ TAMAMI.
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN TAMAMI, DAŞKANLAR TARIM ÖZEL TRAFOLARI, MERA MEVKİİNDEKİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, KARAKÖY, KARGIN MAHALLELERİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 15.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 267/1-270 SOKAK
- 15.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MORALILAR-1 RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU RAHMİYE KÜMESLER MASKİ KAYALIOĞLU VE RAHMİYE İÇME SUYU TESİSLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUT ÖZAL MAHALLESİ (TURGUT ÖZAL 2 ÇIKIŞI)
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUT ÖZAL MAHALLESİ ADNAN MENDERS MAHALLESİ (DM 11-A (TOKİ3))
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUT ÖZAL MAHALLESİ ADNAN MENDERES MAHALLESİ (DM-9/10)
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUT ÖZAL MAHALLESİ (DM-9/11)
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUNUSLAR-TAŞKUYUCAK-AYANLAR-ÇAMKÖY MAHALLELERİ VE GÖRDES BARAJI-DURMAZ İNŞ-DNZ YOL YAPI-KURTTUTAN-TAŞKUYUCAK MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL-TARIMSAL SULAMA TRSİSLERİ
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 15.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.11.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM BARBAROS MAHALLESİ VE GÜLDEDE MAHALLESİNİN TAMAMI İLE AHMETLİ HÜKÜMET KONAĞI, İLÇE JANDARMA, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI HASTANESİ, ÇARŞAMBA TARIM, AHMETLİ ANADOLU LİSESİ, HAMZA UZUN, ŞABAN CİNSEL, ÇYÇ İNŞAAT ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 15.11.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU MAHALLESİ YEŞİLYAYLA ALAKAVAK MAHALLESİ
- 15.11.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SARIAĞA MAHALLESİ ZORAĞA MAHALLESİ CİNOSMAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE ŞAKİR ÖZTÜRK ÖZEL TRAFOSU, AKÇAPINAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE JEOTERMAL, YAVUZ BEKİŞ, GEDİK HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOLARI, URGANLI TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİ ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA GRUBU.
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TR-1/2 TRAFOSU, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, ÇUKURÇIVGALI MEVKİİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 16.11.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ DEDE, MESİR, GÖKSU, CAMİ, ÇALIŞKAN SOKAKLAR VE MANİSA CADDESİ
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞERİTLİ MAHALLESİ BAŞIBÜYÜK ÇELENGÖZ SÖGÜTÇAYI MEVKİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFERİYE MAHALLESİ KILICLI DAMLARI MEVKİ EVCİLER MAH AKTAŞ MAH VE NARINCALI SÜLEYMAN MAH ERZİNCALILAR MAH
- 16.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 456-396-433-452 SOKAKLAR
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBAŞTANLAR MAH MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ ÇÖMLEKÇİ REGÜLATÖR ERİŞSAN KUM OCAĞI,GÖLMAR MADENCİLİK GÖLMARMARA DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 16.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACI İBRAHİMLER MAHALLESİ PEKMEZCİ KOCA GEDİK MASKİ İÇME SUYU TESİSİ
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRONOS MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ÜST KISIM DM-5/10-C KÖK BİNA
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRONOS MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ÜST KISIM ERSOY KALIP KÖK BİNA
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ 2 SOKAK HAKANLAR PETROL OFİSİ CIVARI
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİNE BAĞLI 8 SOKAK 13 SOKAK
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE SİTELER BÖLGESİ 79 SOKAK 41 SOKAK
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ DEDE -AYVALI-MERİÇ-GÖKSU-KIVRAK SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞCILI MH TAMAMI,GÖKTAŞ MH TAMAMI,ALİ OSMAN SERT VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,RAMAZAN KALPAKLIOĞLU ÖZEL TRAFOSU,ÖMER BAŞKAN ÖZEL TRAFOSU,BÜLENT YAVAŞ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ YAĞCILI İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ORBİS MERMER ÖZEL TRAFOSU,FİLİZ TAVŞAN ÖZEL TRAFOSU MASKİ SOMA BELEDİYESİ İÇME SUYU ÖZEL TR NAİL ASLAN VE ARK. ÖZEL TR NUROL İNŞAAT BÜYÜK GÜNEY ÖZEL TR NEKA YAPI ÖZEL TR ENİ ENERJİ ÖZEL NUROL İNŞAAT ÖZEL TR AVEA ÖZEL TR HECİZ KÖK SOMA GİŞELER ÖZEL TR YURDAL ELPAZE ÖZEL TR
- 16.11.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ MAHALLESİ 44-61-179-183-55-59-58-198-57-367-368-369-370-280-277-278-277/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 17.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ, TEPEKÖY MAHALLESİ, SELCE MAHALLESİ, KARACALAR MAHALLESİ, ÇARIKTEKKE MAHALLESİ, CABERFAKILI MAHALLESİ SERİNYAYLA MAHALLESİ ALABAŞ MEVKİİ, BAKLACI MAHALLESİ SULAMA BÖLGESİ, MAHALLELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİ, TURGUTLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.