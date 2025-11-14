15 Kasım Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

15 Kasım 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeler ve ilanlar incelenebiliyor. Yasama, yürütme, idare ve yargı bölümlerine dair kararlar ile atama listeleri bugünkü sayıda yer alıyor. Ayrıca Resmî Gazete'nin PDF formatını incelemek isteyenler için indirme seçeneği de sunuluyor. Peki, 15 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

15 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve duyurular günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugünkü sayıda yasama bölümünde yer alan düzenlemeler, yürütme ve idareye ilişkin gelişmeler, atama kararları, yargı alanındaki hükümler ile çeşitli ilanların tamamı yayımlandı. 15 Kasım Cumartesi gününe ait Resmî Gazete'de hangi kararların bulunduğu araştırılıyor.

15 KASIM 2025 RESMÎ GAZETE DETAYLARI

15 Kasım 2025 Cumartesi günü yayımlanan Resmî Gazete'de, günün ilanları ve alınan kararların tüm ayrıntılarına erişmek mümkün. Yasama, yürütme, idare ve yargı bölümlerine ait kararların yanı sıra atama listeleri de bugünkü sayıda yer alıyor. Ayrıca Resmî Gazete'nin PDF formatında görüntülenebilmesi için indirme seçeneği de sunuluyor. Peki, 15 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün öne çıkan başlıkları…

BUGÜN YAYIMLANAN KARARLAR