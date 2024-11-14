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15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Antalya'da hava durumu nasıl olacak? 15 Kasım Cuma günü Antalya'da hava durumunu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri merak ediliyor. Antalya'nın günlük hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahminleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Antalya'da 15 Kasım Cuma günü hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. 15 Kasım günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Antalya'da hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor, bu da oldukça ılıman bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor. Ancak gece ve sabah saatlerinde, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde dışarıda olanların görüş mesafesine dikkat etmeleri önerilir.

Antalya hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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