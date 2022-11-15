15 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Kasım 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Alp Disiplini Dünya Kupası
01:30 Haberler
01:35 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
03:30 Bahreyn 8 Saat
05:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
06:00 Touring Car Racing
07:00 Snooker: Uk Championship
08:30 Bahreyn 8 Saat
10:30 Snooker: Uk Championship
12:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
14:00 Touring Car Racing
15:00 Snooker: Uk Championship
19:30 Bahreyn 8 Saat
20:00 Judo Show
21:00 Snooker: Uk Championship
21:40 Haberler