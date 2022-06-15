15 Haziran Survivor kim elendi? Survivor SMS oy sıralaması açıklandı mı? Survivor'da elenen isim kim oldu, SMS 1. si ve SMS sonuncusu kim çıktı?
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Survivor'da bireysele geçilmeden son oylamada heyecan devam ediyor. Bugün saat 00:00 'da oylama bitti ve 4 isimden birisi adaya veda edecek. Birazdan ada konseyince elenen isim açıklanacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor SMS oy sıralaması açıklandı mı? Survivor'da elenen isim kim oldu, SMS 1. si ve SMS sonuncusu kim çıktı? SMS birincisi kimdir? İşte detaylar...
Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 4 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Nisa mı Atakan mı Hikmet mi Ogeday mı? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? Survivor elenen isim kimdir? İşte detaylar...
Bu haftanın eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Nisa
- 2. eleme adayı : Atakan
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Ogeday
Buna göre bu hafta eleme potasında Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday yer aldı.
Henüz elenen isim ve SMS sıralaması açıklanmadı. Açıklama yapılınca sizlerle paylaşacağız.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday oldu. Eleme adayları Ünlüler takımından Hikmet olurken Gönüllüler takımından ise Atakan, Nisa ve Ogeday oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...
ELENEN İSİM : ATAKAN
Bu hafta elenen isim Atakan oluyor.