15 Haziran Survivor kim elendi? Survivor SMS oy sıralaması açıklandı mı? Survivor'da elenen isim kim oldu, SMS 1. si ve SMS sonuncusu kim çıktı?

Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 4 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Nisa mı Atakan mı Hikmet mi Ogeday mı? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? Survivor elenen isim kimdir? İşte detaylar...

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Nisa

2. eleme adayı : Atakan

3. eleme adayı : Hikmet

4. eleme adayı : Ogeday

Buna göre bu hafta eleme potasında Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday yer aldı.

SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz elenen isim ve SMS sıralaması açıklanmadı. Açıklama yapılınca sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday oldu. Eleme adayları Ünlüler takımından Hikmet olurken Gönüllüler takımından ise Atakan, Nisa ve Ogeday oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

ELENEN İSİM : ATAKAN