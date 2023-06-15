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15 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kaç puan aldı?

15 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kaç puan aldı?

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TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 15 Haziran Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 15 Haziran Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (15 Haziran Perşembe) İbrahim Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar İbrahim Bey'in evine konuk olacak. İbrahim Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

  • 1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
  • 2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım
  • 3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım
  • 4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey
  • 5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

15 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kaç puan aldı?

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

  • Muratcan Bey'in İbrahim Bey'e verdiği puan : -
  • Sevda Hanım'ın İbrahim Bey'e verdiği puan : -
  • Neslihan Hanım'ın İbrahim Bey'e verdiği puan : -
  • Nurgül Hanım'ın İbrahim Bey'e verdiği puan : -

İbrahim Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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