15 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 15 Haziran Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Fatma Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (15 Haziran Çarşamba) Derya Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Derya Hanım'ın evine konuk olacak. Derya Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

İsmet Bey'in Derya Hanım'a verdiği puan : 8 puan

8 puan Ahmet Bey'in Derya Hanım'a verdiği puan : 8 puan

8 puan İdil Hanım'ın Derya Hanım'a verdiği puan : 7 puan

7 puan Esma Hanım'ın Derya Hanım'a verdiği puan : 10 puan

Derya Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 33 puan

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