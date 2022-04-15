(15. Gece Namazı) Ramazan ayının 15. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 15. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 15. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 15. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on beşinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 15Nisan Cuma'yı 16 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece Ramazan ayının 15. gecesidir. 15. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 15. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Kafirun, 7 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 6 rekat olacak. Okunacaklar şöyle: