15 EYLÜL RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI! Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete atama kararları yayınlandı mı merak ediliyor. Resmi Gazete 15 Eylül 2023 tarihli bugünün kararlarında neler var merak ediliyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı. Peki, 15 Eylül Resmi Gazete atama kararları yayınlandı mı?Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 15 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.15 Eylül Resmi Gazete atama kararları yayınlandı mı?Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafiz Osman Şahin,

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şaban Kondi,

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadide Akbulut,

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan,

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz,

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut Özdemir,

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Kahraman,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Güçlü,

Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Ali Karagöz, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Emir Hasan Arslantaş atandı. Milli Savunma Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse oldu.