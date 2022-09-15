15 Eylül Perşembe A101 çanta, parfüm, saat kataloğu ve marka ürünler!
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Son zamanlarda A101 zincir marketlerine gelecek olan birçok ürün, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelecek olan pahalı, lüks, marka ürünler, birçok kişinin merak konusu oldu. A101'e gelecek olan çanta, parfüm, saat gibi ürünler, sosyal medya üzerinde gündem oldu. İşte 15 Eylül Perşembe A101 çanta, parfüm, saat kataloğu ve marka ürünler!
A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları ile yer alacak çanta, parfüm, saat gibi ürünler, sosyal medya üzerinde viral olmuş durumda. Kullanıcılar konu hakkında birçok paylaşım gerçekleştirmekte. İşte 15 Eylül Perşembe A101 çanta, parfüm, saat kataloğu ve marka ürünler!
15 EYLÜL PERŞEMBE A101 ÇANTA, PARFÜM, SAAT KATALOĞU
15 Eylül tarihinde A101 "Online Özel" konsepti altında yer alacak birçok ürünün fiyatı, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. A101 markası ise 15 Eylül günü "Online Özel" konseptinde satılacak ürünleri Twitter platformu üzerinden duyurmuştu. İşte 15 Eylül Perşembe A101 çanta, parfüm, saat kataloğu ve marka ürünler!
A101 MARKA PARFÜMLER
Aldın Aldın! | 15 Eylül'den itibaren sadece https://t.co/cMUbICHB1V'de! #A101 #HarcaHarcaBitmez #AldınAldın #A101Herİlçede pic.twitter.com/xRmOeepOB4— A101İletişim (@A101iletisim) September 14, 2022