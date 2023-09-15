15 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 15 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 15 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.

MasterChef 10. hafta kadrolar:

Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan

Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda

10. Hafta

1.eleme adayı: Barbaros

2. eleme adayı: Eda

3. eleme adayı: Gamze

4. eleme adayı: Dilara

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

Dün akşam oynanan 100 bin TL'lik ödül oyununu Dilara kazandı.

15 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün MasterChef 89. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Suna yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takımoyununu oynandı. Silivri konseptli oyunu Mavi Takım kazandı.

MASTERCHEF SİLİVRİ BÖLÜMÜNÜ KİM KAZANDI?

Bugün Silivri konseptli takım oyununu Mavi Takım 27-8 kazandı.

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu oynayacak.

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