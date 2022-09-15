15 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.09.2022 06:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, RÜSTEM, ÖZBEK, İÇMELER, ALTINTAŞ, YAKA MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 15.09.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ 2426, 2427, 2423 SOKAKLARI, NURETTİN BAYRAM HATUNDERE CADDESİ, 2421 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.09.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABEYER DM ŞAHİN ÇETİNER GURBULAK NAKLİYAT
- 15.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI MİMAR SİNAN MAHALLESİ 2620/1, 2620, 2619, 2625 SOKAKLARI, MUHAMMER AKSOY, HASAN TAHSİN, CADDELERİ VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6093/3-4,AYDINLAR CADDESİ VE 6016/1 SOKAKLAR CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.BEYLER ÇAYIRI GRB VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINDAĞ,YEŞİLOVA,EGEMENLİK,KEMALPAŞA,YILDIRIM BEYAZIT,ERZENE, RAFETPAŞA, KAZIMDİRİK, GAZİ OSMAN PAŞA,KIZILAY,TUNA,ÇAMDİBİ MAHALLESİ, HÜRRİYET MAHALLELERİ,REFİK TULGA, MEHMET AKİF CADDELERİ,88,90,97, 101,109, 111,113,115,117,150,154,156,464, 470, 471, 477, 482, 484,485,544,544/1,544/2,544/3, 84-113,4156-4119/1,4109,5428, 5430, 5432, 5443, 5444, 5449,5499/1, 5460,5544/1, 5504,5505, 5506, 5507, 5508, 5511, 5511/ 1, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517,5530, SOKAKLAR,MİLLİ EĞİTİM VAKFI,BORNOVA BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,8762/2 - 8762/1 - 8761 -8208 - 8762 - 8206 - 1671 1671/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927/2 - 8927/4 - 8927/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844 SOKAK VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ 9508-9528-9529 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. HALILBEYLI MAHALLESININ TAMAMI YEŞILYUT MAH. BIR KISMI VE CIVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI (TR-1)
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. ŞHT ÖZPOLAT CAD. KISMEN KAYISI, ELMALI, IHLAMUR, BADEM, KIRAZLI, ELMALI SOKAK VE ÇEVRESI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI VE 75.YIL CUMHURIYET CADDESI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. KUBILAY CAD. İSTIKLAL CAD.5013-5028 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PANCAR MAHALLESI MUSTAFA KEMAL, BEKIR SAKARYA, BEYAZIT, SEDAT YILMAZ, ERDINÇ TEKIRLI CADDELERI, 6918, 6919, 6700, MENEKŞE, KARANFIL SOKAKLAR VE İZBAN İSTASYON CIVARI
- 15.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAPLANCIK MAHALLESI TAMAMI VE OVA SULAMA ABONELER
- 15.09.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KERPIÇLIK MAHALLESI
- 15.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI MAH. OVA MEVKII
- 15.09.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927/2 - 8927/4 - 8927/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,YILDIRIM BEYAZIT,KAZIM DİRİK,ÇINAR,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ, BURAK REİS CADDESİ,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 4/1 ,111 ,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,121,122, 123, 124 ,125, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 202, 206, 207, 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221,222, 223,317,5311,5220, 5221,5522 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLDERE VE GÖLLÜCE MAHALLESI TAMAMI VE OVA SULAMA ABONELERI
- 15.09.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7370 SOKAK VE CİVARI
- 16.09.2022 00:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,SELWAY ALIŞ VERİŞ MERKEZİ
- 16.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 16.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN.MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 16.09.2022 06:00 11:00 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI KARŞIYAKA MAHALLESİ, PINARCIK MAHALLESİ, ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL, TRKAMER KAHRAMAN ÖZEL TR, SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR, EBRU SİTESİ ÖZEL TR, TAHSİN BECER ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-27 ÖZEL TR, ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 16.09.2022 06:00 11:00 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI VİKİNG TM GÜZELHİSAR FİDERİ , GÜZELHİSAR SULAMA TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-2, SEZAİ ÖZGEN ÖZEL TR, SELİM YILMAN ÖZEL TR, MUSTAFA GENÇAY ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 16.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE MERMERLİ MAHALLESİ-KIRLANGIÇ SOKAK-KILIÇARSLAN SK.-TÜRKMEN SOKAK-YONCA SK.-GÖKÇE GEÇİDİ VE CİVARLARI
- 16.09.2022 08:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH.
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8217 - 8216 - 8221/1 - 8218 - 8021 - 8024/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216 - 8219 - 8221 - 8211/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8012 - 8012/1 - 8014 - 8020/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8019/10 - 8221/16 SOKAK VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6794/2 SOKAK VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,8762,8206, 8763,8765,8766,8764,8764/2,8765 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,286,634/7,288/10,634/7,634/2,288/9,288/11 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,MENDERES CADDESİ,157/2,152/1, 140 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,36,38,45,43,41 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER,AYDOĞDU,İZKENT MAHALLELERİ,BUCA TOPLU KONUT ,BUCA TOKİ EVLERİ, BÜYÜKŞEHİR BLD BUCA SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ ,OYAK SİTESİ , BUCA İLKÖĞRETİM OKULU,1080/1 SOKAK VE CİVARI
- 16.09.2022 09:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERTUĞRUL MAHALLESİ MUSTAFA YAZICI-K KEMALBEY CADDESİ VE CİVARLARI
- 16.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOMAKLAR, ERIKLI, YENIYURT, TABAKLAR MAHALLELERI
- 16.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAH. RUMBEYLI SOKAK, YENI ÇIFTLIK, SARIKAYA MAHALLESI TAMAMI, YEŞILKÖY MAH. ÇIFTLIK SOKAK, SARIKAYA İ.KARAGÜL TARIMSAL GRUP SULAMA, EGE SARACIYE ZINCIR İŞL. BURHAN KAYNAK, AHMET KADIOĞLU TAŞOCAĞI, ÖZEN KARDEŞLER KUM OCAĞI, GÖKHAN ÖZEN ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI
- 16.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MH, GERMIYAN KÖYÜ, DEREBETON ÖZEL TR, İZSU GERMIYAN İÇME SUYU, İZSU ILDIR İÇME SUYU, ABDÜLKADIR BULUK ÖZEL TR, ÜMIT GÜNGÖR ÖZEL TR, NIYAZI ERSOY ÖZEL TR, ÖNDANIŞMANLIK ÖZEL TR, LEVENT AÇAR ÖZEL TR, NAHIT ERMAN ÖZEL TR, SEVILAY ÇIFTÇI ÖZEL TR, SABRI SUNGUR ÖZEL TR, MURAT GES, YILMAZ KOLBURAN ÖZEL TR, REMZI PEKÖZ ÖZEL TR, MEHMET PEKÖZ ÖZEL TR, BEF MADENCILIK ÖZEL TR, BETA KONFEKSIYON ÖZEL TR
- 16.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-35 A KOLU - MORDOĞAN 233, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 243, 245, 248, 249, SOKAKLARI VE CIVARI