15 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Eylül Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Eylül Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 15 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 15 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 15 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

15 Eylül CUMA HUTBESİ YAYINLANDI

15 Eylül Cuma Hutbesi