15 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Soluk 02:15 Anadolu'da Yaşam 03:00 Masumlar Apartmanı 05:45 Yedi Numara 08:10 Benim Adım Melek 12:00 Anadolu'da Yaşam 13:00 Masumlar Apartmanı 16:30 Yeşil Deniz 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Aşk Tarifi 22:35 Balkan Ninnisi Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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