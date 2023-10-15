15 Ekim Güncel Dolar Kuru: Dolar, Altın ve Euro Ne Kadar?

15 Ekim güncel dolar kuru, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından dolar ne kadar olduğu sıklıkla araştırılıyor. Aynı zamanda altın ve euro kurları da merak konusu. Yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında sert bir artış yapması sonrası döviz kurlarında yaşanan değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Dolar, Altın ve Euro Ne Kadar?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Ekim dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. 15 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2023? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,80 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 29,37'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 33,97'den alıcı buluyor.

VARLIK FİYATLARINDA OYNAKLIK ARTTI

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamladığını hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörülmeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadesini kullandı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107'nin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.