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15 Ekim Euro Satış Fiyatı ve Döviz Kuru: Euro- Dolar ne kadar oldu?

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EURO NE KADAR?

Euro 29,37'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,80 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 33,97'den alıcı buluyor.

VARLIK FİYATLARINDA OYNAKLIK ARTTI

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamladığını hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörülmeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadesini kullandı.